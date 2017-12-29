Молодые мамы Владивостока в социальных сетях негодуют по поводу поведения автомобилистов, сообщает Deita.ru.

Так, в сообществе Primorye_online опубликован фотоснимок, сделанный на улице Героев Варяга. Автор негодует: "Вот как так можно парковаться??? Почему мозг не работает. Как пройти с коляской?".





Мнения комментаторов на этот счет разделились. "Если человек по жизни хамло, то и парковаться так же будет по-хамски. Вне зависимости от того, есть блоки или нет", - поддерживает маму одна из подписчиц.

"Иди жрать готовь и носки стирай,не страдай ерундой", - оппонирует другой пользователь, призывая женщину не "сотрясать воздух" по пустякам.

Василий Кучин