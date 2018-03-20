В Пекине не исключают участия председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина в Восточном экономическом форуме, сообщает DEITA.RU.

ВЭФ пройдет во Владивостоке в сентябре этого года. По информации РИА Новости, о возможном участи китайского лидера заявил глава миссии наблюдателей КНР на выборах президента России, бывший министр иностранных дел Китая Чжан Дэгуан.

Напомним, в нынешнем году мероприятие пройдет с 11 по 13 сентября.

Советник президента РФ Антон Кобяков пояснил, что корректировка времени проведения форума потребовалась из-за графика многосторонних международных мероприятий с участием первых лиц государств.

Михаил Грач