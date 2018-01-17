В смотре-конкурсе снежных фигур «Зимняя фантазия» приняли участие осужденные ЕАО, сообщили DEITA.RU в ГУФСИН региона. исправительном учреждении № 2, Биробиджанской воспитательной колонии.

Книмание обращалось на композиционное размещение снежных скульптур на территории колоний, поскольку одной из задач конкурса являлось улучшение эстетического облика исправительных учреждений.

По итогам смотра-конкурса победителем стала Исправительная колония № 10, второе место у Колонии-поселения № 4, замкнуло тройку лидеров Лечебное исправительное учреждение № 2.

Вылепленная осужденными снежная скульптура крейсера "Аврора" стал одним из победителей конкурса снежных фигур.



Михаил Грач