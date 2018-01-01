В 2018 году пачка сигарет подорожает, сообщает "Deita.ru"

Как пишет РГ, цена повысится из-за роста акцизов на табачные изделия с 1 января и с 1 июля 2018 года.

"Среднестатистическая" пачка сигарет в новом году будет стоить 95-100 рублей", - уверен член Координационного совета по борьбе против табака при Минздраве России Виктор Зыков.

Так, например, в июле вырастут акцизы на сигареты и папиросы - с 2123 рублей до 2335 за одну тысячу штук. Если посчитать в пачках сигарет, то окажется, что одна станет дороже на четыре рубля.

С 1 января вырастут акцизы на сигары - со 171 до 188 рублей за штуку, на сигариллы - с 2428 до 2671 рублей за тысячу штук, на табак - с 2520 до 2772 рублей за один килограмм.

Отмечается, что электронные сигареты и вейпы рост акцизов тоже не пройдет стороной, акцизы на них станут больше на четыре рубля - 44 рубля за штуку с 1 января, а на жидкости для них - с 10 до 11 рублей за один миллилитр.

Ранее "Deita.ru" сообщало, что в России могут ввести налог на сигареты.

Ирина Петрова