dps_vl
Источник изображения: dps_vl
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В Приморье бушуют пожары, сообщает DEITA.RU.

Напомним, ранее появилась информация о том, что около поселка Заводской Артемовского ГО сильно горела трава. Позже стало известно, что около села Ясное Артемовского ГО горит лес. 

По информации источника dps_vl, огонь буквально вплотную подошел к домам, расположенным по улице Зорге.

"Звонили пожарным, нам сказали, что нет свободных машин в наличии. На наших глазах уже сгорела дача", - рассказали вечером воскресенья очевидцы.

Информация о пожаре в поселке Ясное уточняется. 

Виктор Бруевич 

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