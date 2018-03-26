В Приморье бушуют пожары, сообщает DEITA.RU.

Напомним, ранее появилась информация о том, что около поселка Заводской Артемовского ГО сильно горела трава. Позже стало известно, что около села Ясное Артемовского ГО горит лес.



По информации источника dps_vl, огонь буквально вплотную подошел к домам, расположенным по улице Зорге.





"Звонили пожарным, нам сказали, что нет свободных машин в наличии. На наших глазах уже сгорела дача", - рассказали вечером воскресенья очевидцы.



Информация о пожаре в поселке Ясное уточняется.

Виктор Бруевич