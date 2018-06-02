Иностранная гражданка так хотела остаться в России, что решила дать взятку специалисту по миграции, об этом DEITA.RU сообщили в краевой прокуратуре.

Отмечается, что женщина уже дважды привлекалась к административной ответственности за нарушения в сфере миграции. Поэтому в очередной раз находясь в служебном помещении отдела по вопросам миграции МО МВД России «Арсеньевский», она положила в папку для бумаг 100 тысяч рублей для начальника отдела.

За это иностранка попросила должностное лицо не запрещать ей въезжать на территорию Российской Федерации.

Суд признал взяткодательницу виновной и назначил ей за содеянное 2 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Таисия Масина