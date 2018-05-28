Пожар на лесоперерабатывающем предприятии в Лидоге локализован, сообщили DEITA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

Cообщение о пожаре на открытой площадке для складирования пиломатериалов лесоперерабатывающего предприятия в селе Лидога Нанайского района в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по Хабаровскому краю поступило около 18 часов 27 мая 2018 года. На месте пожара незамедлительно была организована работа по тушению пожара силами местной пожарной части и прибывшего подкрепления из поселка Троицкого, развернуто несколько магистральных линий, на очаги огня были поданы стволы с водой. Погибших и пострадавших нет.

Пожар на открытой площадке для складирования пиломатериалов лесоперерабатывающего предприятия в селе Лидога Нанайского района Хабаровского края был локализован на площади 1000 кв. метров. Благодаря слаженным действиям авиации и сил пожарной охраны и спасателей распространение огня удалось не допустить на жилые дома и постройки. В настоящее время ведутся работы по его ликвидации. В то же время сотрудниками Государственного пожарного надзора организована проверка по факту возгорания на предприятии, которому до этого было выписано более десятка предписаний и наложены штрафы.

Экипажем самолета Бе-200ЧС Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России после проведенной авиаразведки было выполнено 11 сбросов воды на очаги пожара, также вертолет Ми-8 выполнил 9 сбросов. Всего было слито около 160 тонн воды.

Также наземную группировку составляют более 30 пожарных и 10 спасателей краевых подразделений пожарной охраны и поисково-спасательного отряда. Они ведут тушение огня с помощью 6 пожарных автоцистерн. Всего для ликвидации пожара задействовано 55 человек и 12 ед. техники. На месте продолжает работать оперативная группа Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.

По факту пожара будет проведена проверка сотрудниками Государственного пожарного надзора МЧС России. Однако стоит отметить, что к данному предприятию уже были применены меры административного воздействия по факту нарушения требований пожарной безопасности. В 2017 году органами Государственного пожарного надзора была проведена проверка юридического лица, в результате которой выявлено 73 нарушения требований пожарной безопасности, выписано 12 предписаний на их устранение. Среди них – захламлённость территории остатками лесопереработки, несоблюдение требований пожарной безопасности при складировании и хранении материалов деревообработки, а также отсутствие источников пожарного водоснабжения. На юридическое лицо наложен штраф в размере 200 тысяч рублей.

Дмитрий Санников