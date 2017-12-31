Утром 31 декабря в северных районах Приморья начался сильный снегопад, сообщает «Deita.ru».

К счастью, сильное падение снега длилось в течение всего 15 минут, и в настоящее время кружатся лишь отдельные снежинки. Как рассказали корреспонденту «Deita.ru» в единой дежурно-диспетчерской службе Дальнегорского городского округа, в случае усиления снегопада к ликвидации его последствий планируется привлечь технику филиала «Северный» «Примавтодора». В том числе, 5 пескоразбразывателей КДМ, 2 грейдера, 1 автопогрузчик и 2 трактора.

Как ранее сообщало «Deita.ru», синоптики объявили штормовое предупреждение на территории Приморского края. В связи с возможным выходом активного южного циклона к побережью региона с 31 декабря на 1 января на большей территории края и во Владивостоке ожидается сильный снег с количеством 6-18 мм за 12 часов и менее. Местами в разных районах края пройдет очень сильный снег с количеством более 20 мм за 12 часов и менее. Общее количество выпавшего снега может составить 1–3 месячные нормы.

Дмитрий Санников