Сильный порыв ветра в городе Знаменск Астраханской области снес батут, в котором находились дети, об этом DEITA.RU сообщили в СУ СК России.

Две девочки 4 и 8 лет упали на тротуар и на газон. В результате падения восьмилетний ребенок получил перелом таза и сотрясение головного мозга, у второго ребенка тяжелые травмы, в настоящее время она находится в коме.

Следствие установило, что индивидуальный предприниматель разместил детский батутный аттракцион без надлежащего крепления, используя всего 4 анкера вместо 10, а также веревки недостаточной толщины.

Сейчас бизнесмен задержан, расследование уголовного дела продолжается.

Таисия Масина

Видео: СУ СК России