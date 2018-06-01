батут
Источник изображения: СУ СК России

Сильный порыв ветра в городе Знаменск Астраханской области снес батут,  в котором находились дети, об этом DEITA.RU сообщили в СУ СК России.

Две девочки 4 и 8 лет упали на тротуар и на газон. В результате падения  восьмилетний ребенок получил перелом таза и сотрясение головного мозга, у второго ребенка тяжелые травмы,  в настоящее время она находится в коме. 

Следствие установило, что индивидуальный предприниматель разместил детский батутный аттракцион без надлежащего крепления, используя всего 4 анкера вместо 10, а также веревки недостаточной толщины.

Сейчас бизнесмен задержан, расследование уголовного дела продолжается.

Таисия Масина

Видео: СУ СК России

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