В предстоящую рабочую неделю погода над Приморьем будет неустойчивой, об этом DEITA.RU сообщили в Примгидромете.

На неделе над югом Дальнего Востока пройдёт серия атмосферных фронтов с неглубокими циклонами. В Приморье временами пройдет снег, от слабого до сильного.

Днем основной фон максимальных температур составит от нуля до семи градусов ниже нуля, на севере до минус 15 градусов мороза, в ночные часы минус 15–23, на северо-востоке в отдельные ночи воздух будет выхолаживаться до минус 33 градусов, на юге теплее — минус 9–14.

Во Владивостоке снег наиболее вероятен во вторник днём и в ночь на четверг. В начале недели в ночные часы 10–13 градусов мороза, ночь на 18 января потеплеет на 2–4 градуса. В дневные часы максимальные температуры воздуха составят минус 3–7 градусов со знаком минус.

Екатерина Лапкина