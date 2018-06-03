Специалисты Примгидромета рассказали о том, как изменится погода в Приморье, сообщает DEITA.RU.

В начале следующей недели жара в Приморье начнёт спадать. По югу Хабаровского края будет проходить атмосферный фронт, повысится вероятность небольших дождей и в нашем крае. Но они будут носить кратковременный характер, и пройдут лишь в отдельных районах. Температура воздуха понизится на 3–6 градусов по сравнению с выходными. На побережье потянет туман, местами с моросью, температура не превысит 12-17 градусов тепла.

К середине недели над Охотским морем усилится антициклон, создадутся условия для выноса ещё более холодного морского воздуха в прибрежные районы Приморья.

Во Владивостоке облачно, временами туман, морось. Температура воздуха ночью 8-12 градусов тепла, днём от 11-16 градусов тепла.

Ирина Петрова