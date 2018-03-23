Систему обязательного медицинского страхования неэффективной назвала спикер Совфеда Валентина Матвиенко, сообщает DEITA.RU.

Она предложила поинтересоваться, сколько средств граждан идет в ФОМС, а также сколько средств уходит на содержание страховых компаний. Матвиенко отметила, что "это просто "прокладки" по перекачиванию средств граждан, просто конторки, которые перекачивают средства в медучреждения".

Как пишет РГ, спикер подчеркнула, что "граждане критикуют страховую систему медицины, отмечая, что никакая она не страховая" и дала поручение комитету по социальной политике изучить вариант перехода на добровольную систему страхования.

Таисия Масина