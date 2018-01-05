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Источник изображения: «Deita.ru»

Некоторые нововведения произошли в системе образования России в 2018 году, сообщает «Deita.ru».

Основные новшества следующие - педагогов научат работать с одаренными детьми и аутистами, ученики будут сдавать русский язык устно, а выпускников колледжей отправят на демонстрационный экзамен. 

Кроме того,  как пишет РГ,  в школах появятся уроки шахмат, которые  станут обязательными в начальной школе, и вернется астрономия. Изменения коснутся и уроков истории,  а также учебников по этому предмету.  Министр образования и науки Ольга Васильева поддержала предложение изучать современную историю и в 10-м, и в 11-м классах, а нынешние книги рассчитаны на то, что весь материал дается более сжато за один 10-й класс.

Всех будущих учителей обучат основам дефектологии. Педагогов-дефектологов будут готовить не только к работе в системе образования, но и в здравоохранении и социальной сфере.

В колледжах и техникумах выпускникам придется сдавать демонстрационный экзамен, чтобы показать на практике,  как они усвоили полученные знания.  

Опорные университеты должны появиться в 50 регионах страны. Их главная цель - удержать в регионах талантливых абитуриентов и создать благоприятные условия для социально-экономического развития регионов. 

Программа льготных кредитов на учебу, которая действует уже восемь лет, продолжится и в наступившем году. Для студентов эта программа очень важна, так как цена учебы в ведущих вузах сегодня очень высока. 

Студенты педагогических вузов получат право быть руководителями кружков и секций. 

Также изменится процедура по лицензированию и аккредитации вузов и будут пересмотрены механизмы финансирования некоторых сфер работы Минобрнауки. 

Напомним, ранее  «Deita.ru» сообщало, что новый обязательный предмет хотят ввести в вузах с 2018 года.

Таисия Масина