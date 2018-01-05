Некоторые нововведения произошли в системе образования России в 2018 году, сообщает «Deita.ru».

Основные новшества следующие - педагогов научат работать с одаренными детьми и аутистами, ученики будут сдавать русский язык устно, а выпускников колледжей отправят на демонстрационный экзамен.



Кроме того, как пишет РГ, в школах появятся уроки шахмат, которые станут обязательными в начальной школе, и вернется астрономия. Изменения коснутся и уроков истории, а также учебников по этому предмету. Министр образования и науки Ольга Васильева поддержала предложение изучать современную историю и в 10-м, и в 11-м классах, а нынешние книги рассчитаны на то, что весь материал дается более сжато за один 10-й класс.

Всех будущих учителей обучат основам дефектологии. Педагогов-дефектологов будут готовить не только к работе в системе образования, но и в здравоохранении и социальной сфере.



В колледжах и техникумах выпускникам придется сдавать демонстрационный экзамен, чтобы показать на практике, как они усвоили полученные знания.



Опорные университеты должны появиться в 50 регионах страны. Их главная цель - удержать в регионах талантливых абитуриентов и создать благоприятные условия для социально-экономического развития регионов.



Программа льготных кредитов на учебу, которая действует уже восемь лет, продолжится и в наступившем году. Для студентов эта программа очень важна, так как цена учебы в ведущих вузах сегодня очень высока.



Студенты педагогических вузов получат право быть руководителями кружков и секций.



Также изменится процедура по лицензированию и аккредитации вузов и будут пересмотрены механизмы финансирования некоторых сфер работы Минобрнауки.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что новый обязательный предмет хотят ввести в вузах с 2018 года.

Таисия Масина