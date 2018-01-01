В России с 1 января 2018 году вступил в силу закон о введении tax free, сообщает "Deita.ru"ю

Система tax free позволит гражданам иностранных государств, которые не входят в Евразийский экономический союз, компенсировать суммы НДС, уплаченные при покупке товаров в России, при их вывозе за пределы таможенной территории ЕАЭС.

Для этого иностранцу необходимо приобрести в течение одного дня товаров на сумму не менее 10 тыс. рублей с учетом налога и оформить документ (чек) на них.

Отмечается, что пункты tax free должны начать свою работу в октябре 2018 года в аэропортах трех российских городов - Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи. После 2018 года перечень городов может быть расширен.

К слову, закон начнет действовать поэтапно - часть норм вступит в силу с 1 января 2018 года, другие - с 1 октября, некоторые положения - через месяц после официального опубликования закона.

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Ирина Петрова