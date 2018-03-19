Средние зарплаты в прошлом году выросли на 2,4 тыс. рублей, или на 7%, сообщает DEITA.RU со ссылкой на проект итогового доклада о результатах деятельности Минтруда за 2017 год.

По данным Минтруда, долги работодателей перед сотрудниками сократились почти на 240 млн рублей. Эксперты отмечают, что эти показатели актуальны в первую очередь для занятых в бюджетной сфере и на крупных промышленных предприятиях.

Номинальная начисленная заработная плата в 2017 году увеличилась на 7,2% — до 39,1 тыс. рублей на одного работника в месяц. Но с учетом инфляции рост реальной зарплаты (покупательной способности) составил 3,4%. В течение 2017 года работодатели сократили просроченную задолженность перед сотрудниками практически на 9%, или на 239 млн рублей.

Назначенные пенсии в среднем выросли на 7,4%, до 13,3 тыс. рублей. Их реальный размер увеличился на 3,6%, указано в документе. Цифра была рассчитана с учетом единовременной денежной выплаты 5 тыс. рублей, которую пенсионеры получили в январе прошлого года.

При этом реальные доходы населения продолжают снижаться, но меньшими темпами — в прошлом году падение составило 1,7%, а в 2016-м показатель был на уровне 5,8%.

Виктор Бруевич