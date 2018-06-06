Следком в Хабаровском крае проверяет информацию о противоправных действиях, совершенных в отношении жителей села Бельго Комсомольского района, сообщает DEITA.RU.

Ранее появились сведения о том, что селяне обратились к начальнику краевого УМВД, прокурору и президенту региональной Ассоциации коренных малочисленных народов Севера. Они попросили защитить их от произвола людей в масках и камуфляже.

Как рассказали рыбаки, которые живут в селе Бельго, неизвестные мужчины с ружьями приезжают на полицейском катере, оскорбляют их, избивают, запугивают и незаконно проводят обыски в их моторных лодках. По словам рыбаков, они не представляются и не показывают документы.

Сообщается, что в село выехала усиленная следственно-оперативная группа во главе с руководителем следственного отдела по Комсомольску-на-Амуре. В нее входят начальник УМВД и глава войск Росгвардии по Комсомольскому району. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ирина Петрова