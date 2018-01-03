Жительнице города Данков в Липецкой области очень не повезло под Новый год, об этом «Deita.ru» сообщили ГУ МВД России по Липецкой области.

Брошенный ею муж ворвался в квартиру 30 декабря в 12 ночи, выбив дверь, ударив женщину по животу. Затем он потащил ее в комнату, достал нож из кармана и начал резать бывшей жене волосы, задел кожу, потекла кровь.

Потом, потащил на балкон, намереваясь выкинуть пострадавшую. Затем потащил ее на кухню, разделся и попытался изнасиловать. Девушке удалось вырваться и позвонить родственникам, которые, приехав, испугали злоумышленника. Он бросил свою жертву и сбежал.

Сейчас по данному факту проводится проверка. Известно, что пара развелась 2 недели назад и у них есть общий ребенок.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что муж сотрудницы МВД убил ее сына, прислав странные смс.

Таисия Масина