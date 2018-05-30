Учительница, заставившая второклассника чистить зубы перед всем классом на уроке в Приморье, уволена, сообщает DEITA.RU.

Информация об этом появилась на официальной страничке Управления образования Артемовского городского округа в соцсети: "Ситуация в школе №35 поселка Угловое решена. Своевременно были удовлетворены требования родителей по факту некорректного обращения с учеником 2"Б" класса со стороны их классного руководителя. По информации Управления образования Артемовского городского округа, классный руководитель был уволен из школы, директору школы №35 объявлен выговор главой Артемовского городского округа - Авдеевым Александром Владимировичем".

Напомним, скандальная ситуация с унижением мальчика педагогом вскрылась, когда мать пострадавшего обратилась в прокуратуру и попросила перевести сына в другой класс. Выяснилось, что классный руководитель заставила ученика чистить зубы при всем классе, поскольку ее раздражал запах изо рта мальчика.



Позже, как пишет РГ, педагог принесла извинения родителям ученика, пояснив, что произошедшее на уроке "было игрой".



Таисия Масина