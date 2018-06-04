За неделю до встречи с президентом США Дональдом Трампом северокорейский лидер заявил о намерении встретиться с сирийским президентом Башаром Асадом, сообщает DEITA.RU со ссылкой на CNN.

Асад посетит Северную Корею, об этом заявило государственное информационное агентство KCNA. В заявлении не была обозначена дата встречи. Если встреча состоится в Пхеньяне, то впервые мировой лидер посетит столицу для встречи с северокорейским предводителем.

За последние несколько месяцев Ким Чен Ына уже встретился с южнокорейским президентом Муном Чжэ Ином в демилитаризованной зоне, разделяющей страны, посетил Китай для встречи с президентом Си Цзиньпином и на прошлой неделе встретился с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Пхеньяне.

Отношения между Северной Кореей и Сирией в течение десятилетий были дружественными. Отец Башара Асада Хафез встречался с Ким Ир Сеном в 1970 году. А в 2015 сирийское правительство даже назвало в честь него парк в Дамаске.

Алина Калинина