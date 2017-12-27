Сегодня, 27 декабря, сказочные сани промчались по улицам Уссурийска, сообщает Deita.ru. Чарующее видео опубликовал популярный паблик «ДПС-Контроль».





По словам очевидцев, таким необычным способом ученики 11б класса 14-й школы решили поздравить с наступающим Новым годом жителей Уссурийска. Они самостоятельно смастерили волшебные сани. Стандартный автомобильный прицеп школьники своими руками превратили в повозку Деда Мороза, шумно и весело проехав по улицам города.





Напомним, ранее Deita.ru неоднократно писало о том, что Уссурийск активно готовится к празднованию Нового года. Так, красивейший ледовый городок соорудили в центре для юных горожан и их родителей.

Екатерина Лапкина