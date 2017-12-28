Крабовые палочки 30 торговых марок исследованы на безопасность и качество, об этом Deita.ru сообщили в АНО «Российская система качества».

В рамках исследования были закуплены в магазинах России и отправлены на экспертизу крабовые палочки, из них товарами повышенного качества стали снеки семи торговых марок — VICI Приорити, Tokimo Снежный краб, Fifh House, Санта Бремор «Снежный краб», Русское море «Снежный краб», Меридиан «Снежный краб», А’море.

В продукции четырех торговых марок обнаружены клостридии, которые могут привести к серьезному пищевому отравлению. Нарушителями стали «Красная цена» (СТМ «Пятерочки»), «Первым делом» (СТМ «Дикси»), Aro (СТМ Metro), Horeca Select (СТМ Metro).

Согласно ГОСТу крабовые палочки — белковый продукт. Ведь в их основе — фарш рыбы (сурими), а рыба – это белок. Однако, как показало исследование, в большинстве товаров преобладает не белок, а углеводы – крахмал. У половины исследованных образцов этот показатель зашкаливает.

В антирейтинге по содержанию крахмала вошли такие марки, как «Крабочки РОК», «Первым делом», Aro, «Vici. КрабОк», «Красная цена» и Horeca Select .

Что касается содержания белка, то по итогам проведенных испытаний у образцов 18 брендов массовая доля белка – менее 8 процентов. Это говорит о том, что в продуктах недостаточно рыбного фарша. Самыми «белковыми» оказались Fish House, «Tokimo. Снежный краб», «Новый океан».

Чтобы привлечь внимание к продукции, производитель «Вичюнай-Русь» указал на этикетке крабовых палочек Vici – «с мясом натурального краба». Эксперты выяснили - в товарах этой марки содержится не менее 16 грамм краба на 100 килограмм продукции. Также обнаружили краба и в крабовых палочках ТМ «Лента» и Horeca Select.

Екатерина Лапкина