Народный артист России Михаил Державин скончался после продолжительной болезни, сообщает Deita.ru со ссылкой на Lenta.ru.

Державину был 81 год. Точная причина смерти пока не называется, дата и место похорон актера будут известны позже.

Михаил Державин родился в 1936 году. В 1954-м поступил в Театральное училище имени Щукина. Артист играл в Театре сатиры с 1964 года, до этого служил в Московском государственном театре имени Ленинского Комсомола («Ленком»). Он снялся в таких фильмах, как «Трое в лодке, не считая собаки», «Чокнутые», «Старые клячи» и «Ревизор».

Актер получил орден «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени, а также орден Дружбы и орден Почета.

Михаил Грач