Роспотребнадзор рекомендует придерживаться нескольких правил, приобретая сладкий подарок для детей, сообщает «Deita.ru».

Во-первых, предпочтение стоит отдать тем сладостям, в составе которых минимум пищевых добавок, консервантов, жиров и масел. При этом нужно помнить, что ядра абрикосовой косточки и арахис - сильнейшие аллергены, поэтому детям их давать не рекомендуется. Леденцы тоже могут таить в себе опасность - ребенок может проглотить конфету и подавиться. Также нельзя покупать кондитерские изделия, содержащие более 0,5 % алкоголя.

Во-вторых, предпочтительно, чтобы в сладких наборах содержалось некалорийное печенье (к примеру галеты), а также зефир, пастила, шоколадные конфеты. Шоколад содержит много полезных веществ и улучшает память, а в зефире совсем нет жиров, зато есть белок - строительный материал для мышц, и глюкоза, улучшающая деятельность мозга и укрепляющая иммунитет.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, как правильно выбрать красную икру к новогоднему столу.

Таисия Масина