Следователи Хабаровского края содействуют в поисках некого Юрия Галенкова, чтобы директор ООО «СМК «Строй-Империя ДВ» мог выплатить ему долг по заработной плате, об этом DEITA.RU сообщали в СУ СК России по Хабаровскому краю.

На данный момент Юрий Галенков остается единственным потерпевшим по уголовному делу о невыплате заработной платы сотрудникам ООО «СМК «Строй-Империя ДВ».

Как рассказали в ведомстве, после возбуждения уголовного дела, директор предприятия согласился с доводами следствия о недопустимости фактов невыплаты зарплаты и поспешил погасить образовавшуюся задолженность. Долг не погашен только перед одним работником Юрием Галенковым, местонахождение которого в настоящее время не установлено.

Юрию Галенкову надлежит явиться по адресу: Хабаровск, улица Ленина, д. 10, каб. 8 или позвонить по телефону 8-914-178-77-47 для решения данного вопроса.

Екатерина Лапкина