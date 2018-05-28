Следственные органы подключились к проверке по факту столкновения рыболовного судна с моторной лодкой в Японском море, об этом DEITA.RU сообщили в пресс-службе Дальневосточного следственного управления на транспорте.

Проверка проводится сотрудниками транспортной полиции.

Установлено, что 27 мая 2018 года около 04:20 (мск) в акватории при переходе из порта Зарубино в район промысла в Японском море рыболовное судно «Санширо Мару» (порт приписки Холмск) судовладельца ООО «Атлантика» в условиях плохой видимости совершило столкновение с моторной лодкой. В результате случившегося, лодка затонула, двое пассажиров подняты на борт судна, один погиб.

Следствием проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств случившегося. При поступлении материалов проверки в следственные органы будет проведена процессуальная проверка в установленном законом порядке.

Ирина Петрова