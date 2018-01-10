Накануне в Находке мать троих детей умерла спустя сутки после родов, сообщает «DEITA.RU».

Уже работает следствие и межведомственная комиссия с привлечением главного внештатного акушера-гинеколога Приморья.

Как уже сообщало агентство, женщине было 42 года.

Как рассказала в беседе с «DEITA.RU» старший помощник руководителя приморского управления СК РФ Аврора Римская, причины и обстоятельства смерти многодетной роженицы в Находке устанавливаются.

«По факту смерти следственный комитет проводит доследственную проверку. По результатам будет принято процессуальное решение», — сказала Аврора Римская.

Добавим, что в соответствии с УПК РФ решение по результатам проверки должно быть принято в течение 3 суток, в отдельных случаях срок продлевается до 30 суток.

Как уже рассказывало агентство, сами роды прошли благополучно, родилась здоровая девочка. Роженицу перевели в палату, жалоб на состояние здоровья не поступало.

Выяснилось, что проблема развилась на фоне хорошего послеродового самочувствия во сне. Предварительный диагноз — инфаркт миокарда задней стенки. Общая экспертиза будет готова через несколько дней.

Инна Эстрина