Глава Следственного комитета по Москве генерал Александр Дрыманов заявил, что вскоре Следственный комитет упразднят, а вместо него появится российский аналог ФБР – силовой орган, который совместит в себе функции СК, ФСБ и МВД, сообщает DEITA.RU.

Он отметил логичность подобного шага: "Чтобы не было ситуации как в басне «Лебедь, рак и щука», когда все тянут в разные стороны. Будет единоначалие. Мы единственный в следствии орган, который подчиняется напрямую президенту России".

Как пишет Блокнот, пока не сообщается, кто возглавит новое ведомство. Однако, уже сейчас идет работа по изменению законодательства для создания новой силовой службы, которая, по словам Дрыманова, начнет работать примерно через год.

Таисия Масина