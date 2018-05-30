Изъятые в ходе обыска квартиры высокопоставленного дальнегорского чиновника два телефона и ноутбук исчезли, и их местонахождение неизвестно, сообщает DEITA.RU.

Еще 14 декабря 2016 года в рамках расследования уголовного дела был произведен обыск в квартире и.о. начальника управления муниципального имущества администрации Дальнегорского городского округа Елены Шиш. В ходе обыска были изъяты два телефона (IPhone и Samsung) и ноутбук. Следствие по уголовному делу завершилось. 27 марта прокуратурой Приморского края материалы дела были переданы в Дальнегорский районный суд для рассмотрения по существу. Изъятые в ходе обыска у Елены Шиш личные вещи не приобщены к материалам уголовного дела, не признаны вещественными доказательствами и до сих пор не возвращены ей.

«Вещи, которые следствие не приобщило к уголовному делу, уже возвращены тем, у кого они были изъяты. Мои вещи, судя по всему, следствие просто потеряло», - рассказала Елена Шиш.

Еще в марте Елена Шиш обратилась в СК СУ по Приморскому краю.

«Изъятые в ходе предварительного следствия по уголовному делу предметы помещены в камеру хранения вещественных доказательств следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю старшим следователем второго отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю старшим лейтенантом юстиции Закариевым М.М., который в настоящее время уволен из органов Следственного комитета Российской Федерации.

В связи с Вашим обращением в настоящее время устанавливается местонахождение изъятых в Вашем жилище предметов, после чего они незамедлительно будут Вам возвращены», - сообщается в ответе на обращение.





В апреле Елена Шиш обратилась с аналогичной жалобой в прокуратуру Приморского края, которая переадресовала ее в Следственное управление. Через месяц из Следственного управления пришел ответ слово в слово совпадающий с предыдущим: «В связи с Вашим обращением в настоящее время устанавливается местонахождение изъятых в Вашем жилище предметов, после чего они незамедлительно будут Вам возвращены».

«Непонятно почему вместе с увольнением следователя пропали мои личные вещи. Почему уже два месяца следственный комитет устанавливает их местонахождение? А может моих вещей уже и нет вообще? На телефонах, ноутбуке находились дорогие мне семейные фото и видео. Я планирую обращаться с жалобой в генеральную прокуратуру», - прокомментировала Елена Шиш.

Дмитрий Санников