Прокуратура Приморского края вернула школьникам Приморья автобус, сообщили DEITA.RU в ведомстве.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что по причине частых поломок школьного автобуса школьников, проживающих в селе Перевозное Хасанского района, не возили в Безверхово в школу.

По факту нарушений прав несовершеннолетних на доступное образование прокурором района внесено представление главе Хасанского муниципального района об устранении нарушений закона в указанной сфере.

Муниципалитетом предоставлен новый школьный автобус по маршруту «с. Перевозное – МКОУ СОШ с. Безверхово» и «МКОУ СОШ с. Безверхово – с. Перевозное».

Михаил Грач﻿