Школьники подрались на перемене, а расплачиваться пришлось родителям, сообщает DEITA.RU.

Инцидент произошел в Ленинске-Кузнецком в Кемеровской области. Два одноклассника поссорились, и один из ребят ударил другого лбом. Пострадавший получил перелом апикальных носовых костей со смещением, из-за чего нос приобрел горбинку. После драки пострадавший ребенок стал бояться обидчика.

В связи с этим отец школьника потребовал денежной компенсации от зачинщика. Как пишет vse42, представители прокуратуры встали на сторону жертвы и обратились в суд, который в свою очередь назначил родителям хулигана выплатить 10 тысяч рублей.

Таисия Масина