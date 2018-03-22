В Пограничном районе теперь выполняют сложные хирургические операции, сообщает DEITA.RU.

Как рассказали специалисты пресс-службы администрации края, после капитального ремонта здесь открылось современное отделение реанимации и новая операционная.

Теперь, чтобы, например, удалить камни в почках, не нужно ехать во Владивосток – это можно сделать в центральной районной больнице. Сюда закуплено универсальное эндоскопическое оборудование.

«При поддержке администрации Приморского края в 2017 году были выделены целевые средства на ремонт хирургического блока, отделения реанимации и закупку современного оборудования – всего более 12 миллионов рублей», – рассказал и.о. главного врача Пограничной центральной районной больница» Алексей Богородецкий.

Пперационный стол и эндоскопическую стойку в районной больнице Пограничного района ждали десять лет.

Заведующий хирургическим отделением Алексей Весёлко считает, что это большой шаг для районной медицины.

«Теперь жители района имеют возможность оперироваться малоинвазивными методами в условиях нашего хирургического отделения», – говорит Алексей Весёлко.

Для совместного проведения первых операций в районную больницу приехал главный хирург Дальнего Востока, доктор медицинских наук, профессор, директор института хирургии Тихоокеанского государственного медицинского университета Кирилл Стегний.

В первый день в больнице прооперировали двух местных жителей.

Ряд специалистов районной больницы повысили свою профессиональную квалификацию в этом году. По программе «Земский доктор» из Владивостока приехали работать три выпускника Тихоокеанского государственного медицинского университета, которые быстро влились в коллектив.

Виктор Бруевич