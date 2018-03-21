Бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев поделился случаем, который произвел на него глубокое впечатление, на своей странице в социальной сети Facebook, сообщает DEITA.RU.

«Недавно произошёл случай, который после почти двух лет в СИЗО, произвел на меня глубокое впечатление. Известно, в СИЗО содержатся не только мужчины, но и женщины. И вот, сидя в «стакане» автозака на «сборке» в Мосгорсуде (здесь перераспределяют арестованных кому в какой СИЗО), я увидел женщину, лет 50-ти – ухоженная, она, откровенно говоря, замечательно выглядела для своего возраста. Видимо её только что арестовали, она была в шубе и с сумочкой. Как будто её забрали с рабочего места менеджера или бухгалтера, а, возможно и руководителя небольшого предприятия - таких сотни тысяч в нашей стране. Они живут своей работой, семьёй и детьми. Это наши жёны, сестры и мамы. И вот она стоит у автозака с абсолютно потерянным взглядом… и даже растерянно извиняется за причинённые кому-то неудобства, совершенно не осознавая, что с ней происходит. Как будто тропический цветок бросили в морозильную камеру. Было очевидно, что она в натуральном шоке. В своей красивой шубе, с сумочкой, в антураже конвоиров, наручников, «бывалых» арестантов она выглядела так неестественно, что даже конвой, которому не свойственны сантименты, подаёт ей руку, когда она заходит в автозак. Обычно шумный автозак замолчал. Тишина в автозаке. Для неё началась новая, совсем другая жизнь и никто из присутствующих не хотел первым ей дать понять это», - пишет Игорь Пушкарев.

Бывший мэр Владивостока желает, чтобы в нашем обществе такого не происходило или происходило как можно меньше. «Тюрьма, она вообще против всего человеческого естества, а женского тем более. Мы уверены, что нас она не коснётся, потому что мы живем по свести и не нарушаем закон. Но это не так. Не в нашем случае, так сказать. За прошлый год следственные органы 133 тысячи раз обратились с ходатайством об аресте и только несколько сотен раз суд отказал. А все остальные удовлетворил. Понимаете? И сидят люди годами. Сидят без доказательств вины. А потом суды. По прошлому году 744 тысячи подсудимых, из них оправдали 2900 человек - это 0,4 % от общего числа арестованных. Как такое может быть? (Для сравнения, в 30- х годах было 10% оправдательных приговоров, а в 70-80-х г- 25%). Получается, что сейчас следователи при аресте задерживают преступников с вероятностью 99,6%? Это просто супер-профессионалы. Или это из разряда арестовать, а потом разобраться? Зачем я пишу это? Чтобы вы задумались. И, конечно, хочу чтобы наши женщины никогда не сталкивались с системой и не попадали в такие обстоятельства. И, надеюсь, что она- эта самая система- будет меняться. Ведь Президент об этом снова сказал», - ссылается на слова Владимира Путина Игорь Пушкарев.

По версии следствия, с 2009 года по 2016 год мэр Владивостока Игорь Пушкарев приобрел строительные материалы для подведомственных администрации города МУПВ «Дороги Владивостока» в организациях, входящих в группу компаний «Востокцемент», которые на тот момент были подконтрольны близким родственникам главы города.

При этом строительные материалы приобретались только у компаний «Востокцемент» за счет денежных средств, получаемых из администрации города Владивостока по муниципальным контрактам. За это, по версии СК РФ, Игорь Пушкарев получил от генерального директора компании «Востокцемент» Андрея Пушкарева взятку в сумме более 75 миллионов рублей.

Дмитрий Санников