Отважные жительницы Приморья спасли медвежонка и доставили в центр «Тигр», об этом DEITA.RU сообщили в реабилитационном центре.

Медвежонок был обнаружен в поселке Преображение Приморского края. Это самочка, ей примерно три-четыре месяца. Её отобрали жительницы поселка у неизвестных «любителей» природы, которые содержали животное на даче, а как маленький хищник туда попал - история умалчивает.

Сколько времени медвежонок провел без матери - неизвестно, но с трудностями ему пришлось столкнуться: одно ухо у медведя очень сильно порвано. Кроме того, животное сильно истощало - весит всего 4 килограмма, при норме шесть-семь.

В центре «Тигр» медвежонку оказывают необходимую помощь.

Екатерина Лапкина