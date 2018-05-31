В Хабаровском крае суд взыскал компенсацию морального вреда с ООО «РЖД», об этом DEITA.RU Дальневосточной транспортной прокуратуры.

В транспортную прокуратура обратился житель Амурска с просьбой взыскать компенсацию морального вреда с железной дороги.

Установлено, что в августе прошлого года в районе станции Эльбан погиб единственный сын мужчины в результате наезда поезда.

Суд удовлетворил требования истца в полном объеме. Ответчик обязан выплатить 100 тысяч рублей.

Екатерина Лапкина