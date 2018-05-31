31 Май 2018, 19:25
Смерть ребенка оценили в 100 тысяч рублей на Дальнем Востоке
Источник изображения: «Deita.ru»
В Хабаровском крае суд взыскал компенсацию морального вреда с ООО «РЖД», об этом DEITA.RU Дальневосточной транспортной прокуратуры.
В транспортную прокуратура обратился житель Амурска с просьбой взыскать компенсацию морального вреда с железной дороги.
Установлено, что в августе прошлого года в районе станции Эльбан погиб единственный сын мужчины в результате наезда поезда.
Суд удовлетворил требования истца в полном объеме. Ответчик обязан выплатить 100 тысяч рублей.
Екатерина Лапкина