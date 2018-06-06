В Магадане завершено расследование уголовного дела по факту гибели 5-летней девочки в стиральной машинке, об этом DEITA.RU сообщили в СУ СК России по Магаданской области.

Установлено, что смерть ребенка наступила в результате от асфиксии, каких-либо телесных повреждений, указывающих на насильственные действия, не имеется. В связи с этим уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» прекращено.

В управлении отметили, что стиральная машинка, в которой погибла девочка, сконструирована таким образом, что малолетний ребенок забраться в нее и закрыться самостоятельно может, а вырваться наружу уже нет.

Таким образом, в период расследования уголовного дела следователем направлено представление руководству фирмы-производителя стиральных машин об устранении причин и условий, способствующих подобным случаям. На данное представление руководство концерна сообщило о принятом решении внести в текущем году конструктивные изменения в механизм открывания дверей стиральных машин, которые позволят, при необходимости, открыть их изнутри.

Расследованием установлено, что малолетний ребенок оставался в квартире один без присмотра взрослых более 6 часов, что способствовало трагедии. По данному факту из уголовного дела в отдельное производство выделены материалы по ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем), которые направлены по подследственности в орган внутренних дел для принятия процессуального решения.

Екатерина Лапкина