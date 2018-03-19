9 марта в люке на улице Кирова было обнаружено тело 53-летней женщины без видимых признаков насильственной смерти, сообщили DEITA.RU в СУ СК Приморья.

Сотрудниками были допрошены свидетели, для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.



Выяснилось, что в тот день канализационный люк возле дома №93А по улице Кирова в городе Владивостоке был оставлен открытым и в него во время прогулки провалилась потерпевшая. От полученных при падении травм женщина умерла.





На вопрос, почему на придомовой территории канализационный сток не был закрыт, ответила председатель ТСЖ дома №93 по улице Кирова, Елена Радченко: «На протяжении последнего года на месте люка стояла бетонная плита, которую обычный человек ну, никак не может сдвинуть самостоятельно. 9 марта я проходила рядом с клумбой и увидела, что плита пропала, а на ее месте лежит засыпанная снегом деревянная доска».







Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Михаил Грач