По мнению английских журналистов, российские заборы скрывают от гостей чемпионата мира по футболу уродливые деревни, сообщает DEITA.RU по материалам РИА ФАН.

Британский журналист обратил внимание на то, что окружающие дома со стадионом разделяет огромный забор, который якобы скрывает «жуткую нищету и разруху». Автор материала даже прикрепляет фото какого-то старого гаража, как бы доказывая свое утверждение. Он призывает иностранцев не доверять информации о красоте России, а верить ему на слово.

Единственное, что упустил журналист — изучить требования ФИФА к организаторам. Тренировочные базы всех команд должны быть обнесены забором, чтобы за ними не могли шпионить другие команды.

Любопытно, что сборная Англии при этом специально обратилась к организаторам ЧМ по футболу-2018 с просьбой огородить их тренировочный стадион от посторонних глаз шестиметровым забором (вместо стандартного двухметрового).

Дмитрий Санников