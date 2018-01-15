По данным газеты Bangkok Post, в Таиланде в результате взрыва моторной лодки пострадали не менее 16 человек, сообщает DEITA.RU.

Как пишет издание, взрыв на моторной лодке произошел во время морской прогулки от причала Рассада в провинции Пхукет до островов Пхипхи.

На борту лодки находились 26 туристов из Китая, в том числе трое детей, и пять граждан Таиланда — члены экипажа и гид.

Отмечается, что несколько туристов получили сильные ожоги. Пострадавшие были доставлены в местные больницы.

По предварительной информации, взрыв произошел из-за утечки топлива.

Виктор Бруевич