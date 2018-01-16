На смену теплым денькам в Приморье снова пришла холодная погода, еще и с осадками, сообщает «Deita.ru».

По данным приморских синоптиков, в крае переменная облачность, днем местами небольшой снег. Ветер северный умеренный. Температура воздуха ночью -9...-31 °C, днем -1...-13 °C.

Во Владивостоке днём облачно, возможен слабый снег. Ветер северный умеренный. Температура воздуха ночью -12...-14°C, днем -5...-7 °C.

В Уссурийске днем так же облачно, слабый снег. Ветер северный умеренный. Температура воздуха ночью -18...-20 °C, днем -6...-8 °C.



В Находке днем облачно, небольшой, вечером умеренный снег. Ветер днём северо-восточный умеренный.Температура воздуха ночью -10...-12 °C, днем прогреется до -4...-6 °C.



Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что погода сжалится над приморцами на текущей неделе.

Таисия Масина