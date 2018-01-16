снег
Источник изображения: "Deita.ru"

На смену теплым денькам в Приморье снова пришла холодная погода, еще и с осадками, сообщает  «Deita.ru».

По данным приморских синоптиков, в крае переменная облачность, днем местами небольшой  снег.  Ветер северный умеренный.  Температура воздуха ночью -9...-31 °C, днем  -1...-13 °C.

Во Владивостоке днём облачно, возможен слабый снег. Ветер  северный умеренный.  Температура воздуха ночью  -12...-14°C,  днем -5...-7 °C.

В Уссурийске днем так же облачно,  слабый снег.  Ветер северный умеренный. Температура воздуха ночью -18...-20 °C, днем  -6...-8 °C.

В Находке днем облачно, небольшой, вечером умеренный снег.  Ветер  днём северо-восточный умеренный.Температура воздуха ночью -10...-12 °C, днем прогреется до -4...-6 °C.

Напомним, ранее  «Deita.ru» сообщало, что погода сжалится над приморцами на текущей неделе.

Таисия Масина