На очистку от снега грунтовых дорог острова Русский вышла снегоуборочная техника подрядной организации ООО «Эскарп». Работы ведутся от коммунальной зоны до бухты Воевода, сообщили «Deita.ru» в пресс-службе администрации Владивостока.

На дорогах работает грейдер, ведётся обработка грунтовых дорог антифрикционными материалами для устранения зимней скользкости.

Кроме того, на отдельных участках дорог – крутых поворотах, спусках и подъемах - созданы дополнительные запасы противогололёдных материалов, чтобы автомобилисты при необходимости смогли самостоятельно ими воспользоваться.







Специалисты отмечают, что водителям при движении по дорогам острова необходимо соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим, учитывать дорожные и метеорологические условия, особенно в ночное время суток.

Ранее «Deita.ru» сообщало, что в администрации города Владивостока сегодня, 31 декабря, работает штаб по ликвидации последствий снегопада. Специалисты в оперативном режиме координируют работу снегоуборочной техники на улицах столицы Приморья,

Дмитрий Санников