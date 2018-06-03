Российский космонавт Антон Шкаплеров опубликовал фотографию Крымского моста, сделанную с МКС, сообщает DEITA.RU.

"Завершается мой третий космический полет, и я заканчиваю вести мониторинг строительства @Krymsky_bridge (Крымского моста. — Прим. ред.) из космоса. Теперь буду отслеживать с Земли", — написал Шкаплеров на своей странице в Twitter.

Накануне космонавт передал командование МКС американцу Эндрю Фойстелу.





В комментариях пользователи соцсетей поделились своими впечатлениями от снимка одного из самых известных мостов в России.

Напомним, Крымский мост — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Президент России Владимир Путин 15 мая этого открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив, движение автотранспорта запустили 16 мая.

Ирина Петрова