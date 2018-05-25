Жители Советского района во Владивостоке вновь останутся без света, об этом DEITA.RU сообщили в МУПВ ВПЭС (электрические сети).

Это произойдет в пятницу, 25 мая, с 9.00 до 17.00. Пока городские службы будут проводить плановые работы по ремонту и диагностике электросетей, отключения электричества пройдут в 135 домах по следующим адресам:

Дачная 1-я ул. 1, 3, 9

Иннокентьевская ул. 33, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69

Кольцевая ул. 21, 23, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 24, 26, 30

Кольцевой пер. 10, 11, 13

Лиманная ул. 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 158А, 160, 162, 164, 166, 55, 57, 59, 61, 63, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 168

Маковского ул. 18, 15

Мусоргского ул. 15Д, 46, 15

Муссонная ул. 29

Покровская ул. 13

Светлая ул. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 29, 3, 31, 33, 35, 4

Суворовская ул. 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69

Чичерина ул. 31, 33, 35, 48, 50, 52, 54

Таисия Масина