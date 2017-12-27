Поздно вечером в полицию позвонила жительница Первомайского района Владивостока и сообщила, что во дворе дома ее внука покусала соседская собака. По словам женщины, с ребенком гулял ее пожилой супруг, который отогнал пса и сделал замечание его хозяину.

Как стало известно корреспонденту "DEITA.RU", на слова возмущенного горожанина нетрезвый владелец животного отреагировал неадекватно и нанес мужчине телесные повреждения.

После случившегося сам пострадавший также позвонил в полицию и сообщил о нападении. Мужчина рассказал, что владелец собаки проживает в одном из соседских домов.

По факту случившегося полицейские проводят проверку. Личность нетрезвого хулигана устанавливается. Мужчине предстоит не только ответить за нанесение побоев, но и заплатить штраф за выгул собаки без намордника и поводка.





Игорь Бегунов