Амира – одна из многих бродячих собак в Алеппо, которая была лишена дома в результате конфликта в Сирии, сообщаетDEITA.RU.

Она была найдена Мохаммадом Алаа Джалелем. В настоящее время он управляет приютом для всех бездомных кошек в районе.

Мужчина не смог пройти мимо собаки Амиры, тем более оказалось, что она беременна. Она трагически потеряла свой помет, но оправилась после встречи с Джуниором, бездомным котенком.

Джуниор быстро стал приемным «ребенком» Амиры, и эти два теперь неразлучны. Джуниор очень любит лазать по своей приемной маме.

Алина Калинина