В пятницу, 25 мая, на девушку, вышедшую на пробежку, в парке Минного городка напали собаки, сообщает DEITA.RU. По информации популярного паблика «ДПС-Контроль», инцидент произошел около конюшни школы верховой езды.

Как рассказала пострадавшая, на нее напали сразу три собаки, две из них были с ошейником и не производили ощущение голодных бездомных дворняг. «Одна сильно укусила меня. Спасли камни и ветки, которые лежали вокруг. Через некоторое время из здания конюшни «выполз» мужчина, внешний вид и «амбре» изо рта, говорили о веселенькой ночи... Он ответил, что здесь не работает, собаки не его и имени у него нет. Через минуту подошёл такой же «красавчик». Тот уже признался, что одна собака их, а две другие прибились. Хозяина конюшни нет и телефонов они не знают», — жалуется девушка.

По словам жительницы Владивостока, она позвонила в полицию и рассказала о происшествии. Стражи правопорядка обещали с ней связаться в самый короткий срок. Кроме того, из-за раны девушке пришлось обратиться в больницу.

Екатерина Лапкина