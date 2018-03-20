Ксения Собчак передала Владимиру Путину прошение о помиловании людей, которых она считает политзаключенными, сообщает DEITA.RU со ссылкой на предвыборный штаб Собчак.

Папку с документами Собчак передала во время встречи в Кремле всех кандидатов на должность президента России с Владимиром Путиным. Он пообещал рассмотреть прошение. В списке 16 фамилий: участники мартовских митингов 2017 года против коррупции Дмитрий Борисов, Станислав Зимовец, Александр Шпаков и Алексей Политиков — их осудили за нападение на полицейских.

В списке также журналисты Юрий Староверов и Сергей Мохнаткин, кинорежиссер Олег Сенцов, антифашист Александр Кольченко, видеоблогер Вадим Тюменцев, оппозиционный активист Сергей Резников, бывший глав​а отдела безопасности нефтяной компании ЮКОС Алексей Пичугин, осужденные за экстремизм Александр Соколов и Валерий Парфенов, авиадиспетчер Петр Парпулов, брат Алексея Навального Олег, преподаватель МГТУ им. Баумана Иван Лапыгин.

Михаил Грач