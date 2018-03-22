Законопроект, согласно которому жильцы многоквартирных домов смогут без посредников расплачиваться с ресурсоснабжающими организациями, прошел второе, основное, чтение в Госдуме, сообщает DEITA.RU.

Собственники жилья на общем собрании смогут принять решение по переходу на прямые договорные отношения с "ресурсниками" и исключить любых посредников. Такое решение, как пишет РГ, может быть принято, если управляющие организации имеют задолженность более чем за два месяца.

Авторы инициативы уверены, что эти меры повысят собираемость платежей за коммунальные услуги и улучшат содержание общедомового имущества.

Таисия Масина



