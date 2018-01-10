Собственную криптовалюту создаст популярный месенджер Telegram, сообщает «Deita.ru».

Как пишет TechCrunch, очередное детище Павла Дурова получит название Telegram Open Network, а сама валюта будет называться Gram.

Финансирование запуска обеспечат за счет первичного размещения монет. Предполагается, что его объем будет достаточно велик, так как он будет осуществляться от имени уже зарекомендовавшего себя на рынке проекта.

По предварительным данным Telegram рассматривает возможность привлечения до 500 миллионов долларов в рамках предпродаж, а потенциальная общая стоимость токенов составит от 3 до 5 миллиардов долларов.



Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что в России появится национальная криптовалюта.

Таисия Масина