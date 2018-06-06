Кирсти Оллсопп, британскую телеведущую и мать двоих детей, пристыдили за то, что она оставила своих детей в эконом-классе самолета, а сама полетела первым классом, сообщает DEITA.RU.

В недавнем интервью The Sun Оллсопп заявила, что отказывается покупать детям билеты в первый класс. Она сказала, что эта роскошь будет «абсурдной тратой денег и очень испортит детей».

Мать двух мальчиков 11 и 9 лет была подвергнута бомбардировке множеством гневных твитов, в которых люди обвиняли ее в том, что она «высокомерна».

«У меня просто сумасшедшая мысль…Почему бы всем не полететь в эконом-классе, как семье?!», - пишет с издевкой один из пользователей Twitter.

«Как бывший член экипажа могу сказать, я ненавидела, когда родители так поступали. Один ребенок пролил на себя напиток, и родители скинули на стюардесс всю уборку и решение проблемы. Нечестно по отношению к членам экипажа заставлять их быть сиделками. В то время как сами родители попивают шампанское в бизнес-классе», - пишет комментатор.

Примечательно, что Оллсопп – не первый знаменитый родитель, который признает, что он не тратит деньги на то, чтобы его дети летели первым классом. Например, в прошлом году шеф-повар Гордон Рамзи сказал The Mirror, что не видит смысла в том, чтобы сидеть с детьми там, где у них есть доступ к «меню из 10 блюд с шампанским».

Независимо от агрессивных комментариев, направленных на них, Рамзи и Оллсопп сказали, что они не планируют менять свой стиль воспитания в ближайшее время, поэтому люди должны просто принять его.

Алина Калинина