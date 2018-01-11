Аккаунты призывников в соцсетях пристально изучаются психологами общевойсковой армии Восточного военного округа, об этом «Deita.ru» сообщили в пресс-службе ВВО.

Это касается следующих регионов Дальнего Востока - Амурской, Еврейской автономной областей и Хабаровского края. Специалисты не только мониторят личные странички новобранцев, но и изучают их активность в интернете до призыва. На основании анализа полученных данных формируются рекомендации для младших командиров об особенностях и интересах молодых военнослужащих.

Помимо соцсетей основными инструментами работы психологов остаются тесты и другие проективные методики, в том числе личные беседы и отзывы о военнослужащем от его социального окружения.



Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что уклониться от армии стало еще сложнее

Таисия Масина

